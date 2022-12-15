Ашераденс: бюджет будущего года может быть принят в начале марта
Foto: LETA

Бюджет на следующий год может быть принят в начале марта, сказал в четверг в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").

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"Оптимальный график предусматривает, что 9 марта мы могли бы закончить работу над бюджетом, и Сейм мог бы проголосовать", — сказал Ашераденс, добавив, что это невозможно сделать раньше, потому что принятие бюджета требует определенных процедур.

В том числе Ашераденс отметил, что на следующей неделе правительство планирует начать обсуждение макроэкономических параметров, которые будут определять размер фискального пространства, а также приоритетов бюджета следующего года.

"Технический бюджет должен обеспечивать нормальное функционирование государства", — сказал министр, добавив, что госбюджет в Латвии принимается на три года.

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