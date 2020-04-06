Ашераденс: чрезвычайное положение следует продлить не больше чем на месяц
Foto: LETA

Объявленное в Латвии чрезвычайное положение следует продлить не больше чем на месяц, заявил агентству LЕТА лидер "Нового Единства" Арвил Ашераденс.

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По его мнению, ни в коем случае не заслуживает поддержки идея о продлении чрезвычайного положения на три месяца. Следует говорить о продлении на 3-4 недели с учетом мнения специалистов.

Ашераденс напомнил, что позитивная динамика по ограничению эпидемии Covid-19 есть в Китае, тенденции к стабилизации ситуации наблюдаются в Испании и Италии, очень сильно затронутых эпидемией.

С учетом негативного влияния чрезвычайного положения на экономику Латвии государство не может позволить себе продлевать его больше чем на месяц, считает политик.

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LETA

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