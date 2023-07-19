Ашераденс: до середины августа определится будущее правительства

Согласно ранее сказанному премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"), ясность в отношении будущего правительства ожидается к середине августа, сообщил агентству LETA министр финансов Арвилс Ашераленс ("Новое Единство").

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В первые две недели августа ожидается обсуждение и принятие решения о том, как двигаться дальше в связи с работой правительства, отметил политик от "Нового Единства".

Ашераденс очень положительно оценил прогресс, достигнутый на данный момент в партийных переговорах, включая вопросы, которые до сих пор были "запретными" темами.

Министр финансов положительно отозвался обо всех пяти политических силах, которые потенциально могут войти в расширенную коалицию. Ашераденс положительно оценил подход находящихся сейчас в оппозиции Союза зеленых и "крестьян" (СЗК) и "Прогрессивных" к переговорам с "Новым Единством".

Политик подчеркнул, что был "очень позитивно удивлен" наметившимся прогрессом на встрече с коалиционным "Объединенным списком". Также и коалиционное Национальное объединение идет навстречу. Поскольку, по словам Ашерденса, Министерство экономики, возглавляемое представителем Нацобъединение Илзе Индриксоне, выступило с предложением обеспечить по преобразованию экономики и обеспечению рабочей силы.

Это существенное изменение, поскольку ранее на коалиционном уровне не было подвижек в решении вопроса доступности рабочей силы, отметил политик "Нового Единства".

На вопрос, ожидаются ли какие-либо дополнительные переговоры по определенным темам, Ашераден пояснил, что переговоры уже "более или менее состоялись", был достигнут очень значительный прогресс. В качестве примеров министр упомянул движение в поддержку Стамбульской конвенции в правительстве, схожие вгляды на котировку на бирже ряда госпредприятий и реформы в сфере образования.

Ранее в среду, 19 мая, глава парламентской фракции "Объединенного списка"Эдгар Таварс категорически отрицает прозвучавшие в кулуарах слухи о том, что ОС рассматривает возможность участия в новом правительстве, если Кабинет министров сформируют премьерское "Новое Единство" с работающими сейчас в оппозиции Союзом "зеленых" и крестьян" и "Прогрессивными", сообщает агентство LETA.

Напомним, что сразу после избрания президентом Латвии Эдгара Ринкевича премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил о необходимости расширить коалицию. Сейчас "Новое Единство", продолжая работать в одном правительстве с "Объединенным списком" и Национальным объединением, ведет переговоры о вхождении в коалицию с оппозиционными Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными" — политическими силами, обеспечившими избрание Ринкевича.

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При это "Объединенный список" и Национальное объединение неоднократно заявляли о том, что выступают против расширения коалиции. Обе политические силы бойкотируют встречи "Нового Единства" с СЗК и "Прогрессивными".

Однако на прошлой неделе по просьбе "Объединенного списка", состоялись двусторонние переговоры между "Новым Единством" и самим "Объединенным списком".

Сейчас официальные переговоры поставлены на паузу, премьер-министр Кришьянис Кариньш ушел в отпуск.

В свою очередь, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что, если политики не определяются к середине августа с конфигурацией правительства, то с его стороны возможен сюрприз. Ринкевич не стал раскрывать, какими будут его действия в этом случае.