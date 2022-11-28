Ашераденс: голосование по новому правительству в Сейме может состояться в середине декабря
Foto: LETA

Голосование по утверждению нового правительства в Сейме может состояться в середине декабря — примерно 14 или 15 декабря, сказал агентству LЕТА один из лидеров "Нового Единства", депутат Сейма Арвил Ашераденс.

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В то же время, по его словам, сроки формирования правительства будут зависеть от принятия и вступления в силу законопроектов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Сейме.

До голосования Сейму еще предстоит принять поправки к закону об устройстве государственного управления, необходимые для введения должностей заместителей министров. Также необходимо внести поправки в закон об устройстве Кабинета министров, которые предусматривают создание новой должности министра климата и энергетики.

Ашераденс сообщил, что разработка декларации правительства продолжается и партнеры нашли общий язык по большинству вопросов. В зависимости от хода переговоров в середине недели может завершиться первый раунд, а затем работа над декларацией продолжится на следующих этапах, сказал представитель "Нового Единства".

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