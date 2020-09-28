Ашераденс: из-за вспышки Covid-19 не стоит спешить с новыми ограничениями
Foto: DELFI

Положение с Covid-19 в Европе очень сложное, и вспышки болезни заставляют внимательно прислушиваться к эпидемиологам, но с решениями не нужно спешить, считает депутат Арвил Ашераденс ("Новое Единство").

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Он напомнил, что сейчас единственное государство в Европе, откуда в Латвию можно въехать без ограничений — это Ватикан, и ситуация в Латвии одна из лучших в Европе.

Ашераденс отметил также, что нынешние вспышки инфекции — локальные и не означают равномерного распространения Covid-19 по всей стране.

Вопрос о введении ограничений находится в компетенции эпидемиологов. "Нужно внимательно наблюдать за ситуацией, но с решениями не спешить", — сказал министр. Эксперты должны дать оценку, в какой мере угрожает обществу всплеск заболеваемости Covid-19.

Как сообщалось, межведомственная координационная группа сегодня обсудит ситуацию с распространением Covid-19, сообщил агентству LЕТА руководитель группы, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Он сообщил, что пока не обсуждается возможность пересмотра мер эпидемиологической безопасности из-за роста заболеваемости Covid-19 в Латвии.

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LETA

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LETA

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"Новое Единство" Коронавирус Арвил Ашераденс
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