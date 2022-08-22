Ашераденс: изучение языка и культуры нацменьшинства станет программой образования по интересам

Программы образования по интересам, предусматривающие освоение языка и истории культуры нацменьшинств, самоуправления могут реализовывать как в самой школе, так и в другом здании, сообщил глава Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

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По словам парламентария, сейчас образование по интересам опирается на два основных столпа — спорт и культура. Образование в интересах меньшинств формируется как третий столп.

Каждое самоуправление будет обязано предлагать образовательные программы, отвечающие интересам нацменьшинств, и во многих местах это будет определяться отдельным регулированием, отмечает Ашераденс.

Как отметил глава комиссии, Министерство образования и науки (МОН) предусмотрело, что частные лица также смогут предлагать кружки для учащихся, представляющих нацменьшинства. Финансирование образования, как правило, обеспечивают местные самоуправления совместно с государством, однако точные механизмы выделения средств будут включены в Закон об образовании и Закон об общем образовании в третьем чтении.

По словам Ашераденса, самоуправления смогут привлекать школьных учителей или другие ресурсы на своей территории для проведения занятий по интересам для нацменьшинств.

Как уже сообщалось, комиссия Сейма по образованию, культуре и науке во втором чтении поддержала поправки в Закон об образовании и Закон об общем образовании, которые предусматривают поэтапный переход к обучению только на государственном языке в дошкольном и начальном образовании в течение трех лет.