Ашераденс: капитализация рынка должна достичь 9% от ВВП к 2027 году

Капитализация рынка к 2027 году должна достичь не менее 9% внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии, заявил журналистам министр финансов Арвил Ашераденс.

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В настоящее время рыночная капитализация в Латвии составляет около 3% от ВВП, в то время как в среднем по ЕС — 54%, в Эстонии — 17,4, а в Литве — 9,3%. В Люксембурге рыночная капитализация составляет 120% от ВВП.

Министр сообщил, что оборот фондового рынка Латвии в прошлом году составил 11,4 млн евро, Эстонии — 377,9 млн евро, Литвы — 240,2 млн евро.

Для развития рынка капитала планируется увеличивать капитализацию фондового рынка, повышать активность населения как инвесторов, а также способствовать притоку инвестиций в Латвию.

Для этого необходимо продолжать движение компаний "airBaltic" и "Conexus Baltic Grid" к первичному публичному размещению акций (IPO), а также подготовку к IPO "Latvijas vēja parki" — совместного предприятия "Latvenergo" и "Latvijas valsts meži".

По мнению Ашераденса, следует также содействовать выходу на биржу рижских муниципальных предприятий "Rīgas ūdens" и "Rīgas satiksme".

Глава Минфина также допускает, что на биржу могла бы выйти строительная компания "Citrus Solutions" — дочернее предприятие телекоммуникационной компании "Tet".