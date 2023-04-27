Ашераденс: кто-то должен взять на себя ответственность за убийство в Екабпилсе и уйти в отставку
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В связи с убийством женщины в Екабпилсе кто-то должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, заявил в интервью Латвийскому радио министр финансов Арвилс Ашераденс.

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На вопрос о том, должен ли кто-то взять на себя ответственность и подать в отставку в связи со случившимся убийством в Екабпилсе, министр подчеркнул, что не является экспертом в этой области, но, по его мнению, кто-то должен взять на себя ответственность.

"Представители государства часто придерживаются различных бумаг — здесь мы поступаем так, а здесь вот так. Я с этим сталкиваюсь ежедневно. Часто вижу, что мы теряем смысл (…), почему мы призваны делать свою работу", — заявил Ашераденс, добавив, что в этом случае были люди, которые должны были обеспечить безопасность женщины.

Также министр выразил мнение, что подобный случай можно было предотвратить.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш, который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

В связи с этим начальник Госполиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку.

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