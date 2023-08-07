Ашераденс: на этой неделе Кариньш сделает заявление о расширении коалиции
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") на этой неделе сделает заявление о процессе расширения коалиции, сообщил в интервью Латвийскому радио министр финансов, представитель "Нового Единства" Арвилс Ашераденс.

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Он рассказал, что на прошлой неделе Кариньш обобщил результаты предыдущих переговоров партий, и "на этой неделе можно ожидать заявления премьер-министра о дальнейших действиях". Министр добавил, что ясность о процессе расширения коалиции будет до 15 августа.

Отвечая на вопрос о том, какой он сам видит дальнейшую работу правительства, Ашераденс сказал, что оставит этот вопрос на усмотрение премьера.

Как сообщалось, президент Эдгар Ринкевич ранее заявил, что к середине августа ожидает ясности по вопросу о будущем составе коалиции.

Переговоры между партиями с целью формирования более широкой коалиции начались по инициативе премьер-министра после президентских выборов. В переговорах участвуют "Новое Единство", оппозиционные Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Коалиционные "Объединенный список" и Национальное объединение бойкотируют встречи, поскольку не поддерживают расширение коалиции.

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