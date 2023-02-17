Ашераденс: на госбюджет 2023 года напрямую повлияла война России против Украины

Начатая Россией война в Украине создала новую кризисную ситуацию, которая напрямую повлияла на формирование бюджета, заявил сегодня во время парламентских дебатов о госбюджете на 2023 год министр финансов Арвилс Ашераденс.

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В Сейме сегодня концептуально или в первом чтении рассматривается продвигаемый правительством законопроект "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетном охвате на 2023, 2024 и 2025 годы.

Ашераденс заявил в ходе дебатов, что бюджет на 2023 год был составлен в период окончания пандемии Covid-19 и во время российской агрессии в Украине. В бюджете также упоминается бескомпромиссная поддержка Украины, ее беженцев, беспрецедентный скачок цен на энергоноресурсы, а также новая геополитическая ситуация с безопасностью.

Латвия находится всего в полутора тысячах километров от активной линии фронта."Каждый день мы познаем новую реальность, видя ее в СМИ, оказывая необходимую поддержку беженцам войны в пределах своих возможностей. Я горжусь тем, что и правительство, и народ Латвии едины в помощи Украине. Объем латвийской помощи, если мы измеряем ее в ВВП, является одним из самых больших, если не самым большим", — сказал Ашераденс.

Министр финансов доложил сегодня в Сейме о приоритетных мероприятиях, предусмотренных в госбюджете на этот год.