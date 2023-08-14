Ашераденс: "Новое Единство" не рассматривало возможность выдвижения другого кандидата на пост премьера

"Новое Единство" не рассматривало возможность выдвижения какого-то другого политика на пост премьер-министра вместо Кришьяниса Кариньша, заявил в интервью телеканалу TV3 министр финансов Арвилс Ашераденс.

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"Мы такую возможность не рассматривали", — отметил Ашераденс, сославшись на слова Кариньша о том, что лучше всего будет работать четырехпартиная коалиция.

"Мы будем работать над тем, чтобы создать максимально широкую коалицию", — пояснил Ашераденс.

В четверг, 17 августа, Кариньш планирует проинформировать президента

Эдгара Ринкевича о модели возможного нового правительства.

"Объединенный список" и Национальное объединение решили не отвечать на приглашение Кариньша в пятницу днем встретиться для неофициальных переговоров о формировании правительства. Однако, ОС и Нацблок отметили, что готовы обсуждать работу нынешнего правительства на обычном заседании коалиции в понедельник, 14 августа.