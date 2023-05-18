Ашераденс о финансировании здравоохранения: не вижу другого выхода, кроме поднятия налогов
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Чтобы выполнить требование, выраженное в открытом письме организаций медиков и пациентов, предусмотреть в государственном бюджете на 2024 год увеличение финансирования отрасли здравоохранения на сумму не менее 310 млн евро, вероятно придется поднять налоги. Об этом, как пишет rus.lsm.lv, министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое единство") заявил в эфире программы Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā?

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Ашераденс уклонился от конкретного ответа на вопрос о том, какие налоги планируется повысить, сказав, что "Мы начали обсуждение в налоговой группе, я не хочу говорить об этом прямо сейчас.

В свою очередь, министр здравоохранения Лига Менгельсоне ("Объединенный список") подчеркнула, что вопрос повышения налогов стоит остро.

"Я считаю, что пересмотр налогов возможен. Но может ли это быть повышение налогов? Я этого особо не вижу. Скорее, это могут быть какие-то сборы. Я бы больше смотрела в ту сторону, например, на акцизы", — сказала министр здравоохранения, добавив, что, например, лечение последствий алкоголизма обходится бюджету здравоохранения в 56 миллионов евро.

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