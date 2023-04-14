Ашераденс призвал спецслужбы проверить безопасность IT-систем Службы госдоходов

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") призвал органы безопасности произвести проверку на возможное внешнее влияние, возможно, оказываемое на системы информационных технологий Службы государственных доходов (VID), сообщает агентство LETA.

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"В последние дни в социальных сетях появилась информация о том, что IT-системы VID могут подвергаться внешнему влиянию. Принимая во внимание, что именно критическая инфраструктура государства влияет на экономическую деятельность всех латвийских предпринимателей и частных лиц, недопустима ее возможная компрометация", — считает Ашераденс.

Министр финансов связался с руководителями органов госбезопасности и призвал провести все необходимые проверки.

Издатель журнала Forbes Latvija Катрина Ильинска на этой неделе написала в своем аккаунте в социальной сети Twitter: "Что, если IT-систем VID почти зависят от компании, зарегистрированной на Бермудских островах, и истинные бенефициары не раскрываются; находится под влиянием ливанца с российским гражданством; совладелец называл когда-то Россию Матерью, в истории фигурируют российские министерства внутренних дел и обороны и так далее? А если выяснится что VID обеспечивает 80% оборота этому предприятию, фактически его содержит? И эта компания, вероятно, имеет доступ к данным обо всех жителях Латвии, компаниях, таможне, плательщикам акциза и другим данным?".

Un šai kompānijai visticamāk ir piekļuve visu LV iedzīvotāju, uzņēmumu, muitas, akcīzes maksātāju un citiem datiem. Es domāju, ka tas būtu interesanti — gluži kā aprīļa Forbes, kurš šobrīd drukājas. Bet nekādu traci nevajag celt, jo viss esot kārtībā. 👍 https://t.co/H9ON1ic3Fl — Katrīna Iļjinska (@katrinailjinska) April 12, 2023

В декабре прошлого года журнал Ir писал, что предприятие Emergn, принадлежащая компании, зарегистрированной в Ирландии, на долгие годы была выбрано основным поставщиком информационных систем VID, что гарантировало получение немалых средств из госбюджета. За 16 лет предприятие выиграло 52 закупки, объявленных VID, и за этот период получила 96,9 млн евро, что составляет четверть всей суммы, которую Служба госдоходов направила на закупки.

Данные Бюро по надзору за закупками (IUB) показывают, что с 2013 года компания выиграла 37 конкурсов VID.

VID поясняет, что из-за объема работ, которые необходимо выполнить, в конкурсах участвуют не так много претендентов. Например, на конкурс на разработку, внедрение и обслуживание информационной системы администрирования платежей подали заявки только двое.

В результате многих побед в конкурсах Emergn на протяжении многих лет обеспечивает деятельность государственных систем высокого риска, таких как: система учета уголовных дел, система движения и контроля акцизных товаров, центральная таможенная информационная система, система анализа рисков физических лиц и информационная система обмена данными Европейского союза.

По информации Lursoft, единственным владельцем АО Emergn является компания Emergn Global Holdings Limited, зарегистрированная в Ирландии. Его реальным бенефициаром является Александр Адамопулос, гражданин США.

VID объясняет, что перед заключением контракта с Emergn члены закупочной комиссии Службы госдоходов убедились, что у должностных лиц компании, в том числе у Адамопуласа, нет судимостей и в отношении них не применялись санкции.

Однако в последнее время IUB неоднократно указывал на риски в процедуре закупок. В течение полутора лет шесть закупок СГД, выигранных Emergn, бюро отмечало "красным флажком": это свидетельствует о том, что на конкурс было подано мало заявок, писал Ir .

Оборот Emergn в 2021 году составил 21,278 млн евро, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании уменьшилась на 8% и составила 2,39 млн евро, сообщает Firmas.lv.