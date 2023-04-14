Ашераденс призвал спецслужбы проверить безопасность IT-систем Службы госдоходов
Foto: F64

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") призвал органы безопасности произвести проверку на возможное внешнее влияние, возможно, оказываемое на системы информационных технологий Службы государственных доходов (VID), сообщает агентство LETA.

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"В последние дни в социальных сетях появилась информация о том, что IT-системы VID могут подвергаться внешнему влиянию. Принимая во внимание, что именно критическая инфраструктура государства влияет на экономическую деятельность всех латвийских предпринимателей и частных лиц, недопустима ее возможная компрометация", — считает Ашераденс.

Министр финансов связался с руководителями органов госбезопасности и призвал провести все необходимые проверки.

Издатель журнала Forbes Latvija Катрина Ильинска на этой неделе написала в своем аккаунте в социальной сети Twitter: "Что, если IT-систем VID почти зависят от компании, зарегистрированной на Бермудских островах, и истинные бенефициары не раскрываются; находится под влиянием ливанца с российским гражданством; совладелец называл когда-то Россию Матерью, в истории фигурируют российские министерства внутренних дел и обороны и так далее? А если выяснится что VID обеспечивает 80% оборота этому предприятию, фактически его содержит? И эта компания, вероятно, имеет доступ к данным обо всех жителях Латвии, компаниях, таможне, плательщикам акциза и другим данным?".

В декабре прошлого года журнал Ir писал, что предприятие Emergn, принадлежащая компании, зарегистрированной в Ирландии, на долгие годы была выбрано основным поставщиком информационных систем VID, что гарантировало получение немалых средств из госбюджета. За 16 лет предприятие выиграло 52 закупки, объявленных VID, и за этот период получила 96,9 млн евро, что составляет четверть всей суммы, которую Служба госдоходов направила на закупки.

Данные Бюро по надзору за закупками (IUB) показывают, что с 2013 года компания выиграла 37 конкурсов VID.

VID поясняет, что из-за объема работ, которые необходимо выполнить, в конкурсах участвуют не так много претендентов. Например, на конкурс на разработку, внедрение и обслуживание информационной системы администрирования платежей подали заявки только двое.

В результате многих побед в конкурсах Emergn на протяжении многих лет обеспечивает деятельность государственных систем высокого риска, таких как: система учета уголовных дел, система движения и контроля акцизных товаров, центральная таможенная информационная система, система анализа рисков физических лиц и информационная система обмена данными Европейского союза.

По информации Lursoft, единственным владельцем АО Emergn является компания Emergn Global Holdings Limited, зарегистрированная в Ирландии. Его реальным бенефициаром является Александр Адамопулос, гражданин США.

VID объясняет, что перед заключением контракта с Emergn члены закупочной комиссии Службы госдоходов убедились, что у должностных лиц компании, в том числе у Адамопуласа, нет судимостей и в отношении них не применялись санкции.

Однако в последнее время IUB неоднократно указывал на риски в процедуре закупок. В течение полутора лет шесть закупок СГД, выигранных Emergn, бюро отмечало "красным флажком": это свидетельствует о том, что на конкурс было подано мало заявок, писал Ir .

Оборот Emergn в 2021 году составил 21,278 млн евро, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании уменьшилась на 8% и составила 2,39 млн евро, сообщает Firmas.lv.

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