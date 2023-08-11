Ашераденс: в четверг Кариньш информирует президента о новой модели правительства

В четверг, 17 августа, премьер-министр Кришьянис Кариньш планирует проинформировать президента Эдгара Ринкевича о модели возможного нового правительства. Об этом после переговоров "Нового Единства" с "Прогрессивными" и Союзом "зеленых" и крестьян сообщил представитель "Нового Единства", министр финансов Арвил Ашераденс.

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Как сообщила другая представительница партии, министр благосостояния Эвика Силиня, принимая во внимание, что Нацобъединение и "Объединенный список" (ОС) отказались сегодня от переговоров о формировании будущего правительства, "Новое Единство" приглашает их на переговоры в начале следующей недели.

В понедельник, 14 августа, может быть больше ясности о дальнейшем ходе переговоров.