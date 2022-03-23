Ашераденс: в этом учебном году украинские дети могут продолжать учебу в украинской системе образования
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В этом году дети с Украины могут продолжить обучение в украинской системе образования, заявил Латвийскому радио председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

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По его словам, процесс обеспечения образования беженцам из Украины идет очень хорошо, самоуправления справляются с потоком беженцев. При этом политик не скрывал, что пока сложно прогнозировать дальнейшие действия в случае увеличения количества беженцев.

Он сообщил, что в этом учебном году дети из Украины могут продолжить обучение в украинской системе образования, но часть предметов, если родители хотят, можно изучать в латвийских школах.

"Но если ситуация затянется, мы должны планировать ресурсы на осень", — сказал депутат, уточнив, что тогда беженцам придется учиться в латвийских школах.

Сегодня состоится совместное заседание комиссий, на котором планируется обсудить прием украинских детей в латвийские учебные заведения.

В настоящее время подано 1 258 заявок на обучение украинских детей, из них 379 в детские сады и 879 в школы.

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