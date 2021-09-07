Ашераденс: в настоящее время нет причин требовать отставки министра здравоохранения
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В настоящее время нет причин требовать отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса, вместо этого совместными усилиями необходимо искать решение, чтобы лаборатория "MFD" могла своевременно и качественно обеспечить анализы слюны, агентству LЕТА заявил председатель комиссии образования, культуры и науки Арвил Ашераденс.

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Он считает, что школьников нельзя держать в заложниках во имя политических рейтингов.

"Я также хотел бы призвать коллег сосредоточиться на поиске решений, потому что проблема достаточно большая, и нам нужно вместе найти лучшее решение, как мы можем помочь детям, а не увольнять министра", — сказал Ашераденс.

Он добавил, что Павлютс пытался договориться об улучшении качества тестирования. "Надо понимать, что необходимо проверять 200 000 человек в неделю, и не стоит думать, что все пойдет как по маслу. Нет оснований винить в этом министра, потому что виноваты компании, и они должны думать о том, как улучшить свою работу", — сказал Ашераденс.

Как сообщалось, депутаты фракции Сейма Союза зеленых и крестьян (СЗК) призывают парламент принять решение о вотуме недоверия министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу.

СЗК обвиняет министра здравоохранения в "хаосе в начале нового учебного года" при организации тестирования школьников, а также в нечетких требованиях к использованию масок в учебных заведениях. К тому же партия считает, что министр должен уйти из-за ситуации, когда некоторые подростки получили несоответствующие их возрасту вакцины от "Covid-19".

По словам депутатов фракции СЗК, Павлютс с самого начала продемонстрировал "неспособность последовательно реализовывать необходимый комплекс мер по сокращению распространения "Covid-19" в Латвии". Фракция СЗК недовольна созданием, а затем реорганизацией Бюро вакцинации, недостаточным участием семейных врачей в процессе вакцинации, "бесплодными дебатами об обязательной вакцинации", "неспособностью правительства — и особенно ответственного Министерства здравоохранения — обратиться к общественности", объясняя плюсы вакцинации и возможные реакции организма на прививки, вместо этого продвигая, а затем отозвав инициативу проведения лотереи для вакцинированных, что в результате привело к тому, что Латвия отстает от других европейских стран по показателям вакцинации.

"Правительство и ответственный министр потерпели полный провал и должны признать свои ошибки во имя способности страны продолжать функционировать", заявили депутаты СЗК.

Депутаты СЗК считают, что Павлютс ненадлежащим образом исполнял обязанности министра здравоохранения, поэтому на основании 29-й статьи регламента Сейма подготовлен проект решения о вотуме недоверия с просьбой включить его в повестку дня следующего заседания Сейма.

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Союз "зеленых" и крестьян Арвил Ашераденс Даниэл Павлютс Правительство Сейма СЗК
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