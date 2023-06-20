Ашераденс: в случае расширения коалиции Кариньш продолжит руководить правительством
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В том случае, если коалиция будет расширена, нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш сохранит свою должность, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 представитель партии "Новое Единство", министр финансов Арвил Ашераденс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Политик также опроверг разговоры о том, что ему может быть доверено руководство правительством.

По словам Ашераденса, у партии "Новое Единство" единственный кандидат в премьер-министры, а именно Кариньш.

Напомним, что в настоящий момент обсуждается вопрос расширения коалиции. Ашераденс считает, что такие переговоры оживили работу правительства. Тем самым он опроверг слова председателя Сейма Эдварда Смилтенса о том, что работа в министерствах остановилась, "все сидят на чемоданах" в ожидании новых министров.

Как сообщалось, "Объединенный список" и Нациобъединение не торопятся отвечать, будут ли они участвовать в дальнейших переговорах пяти партий о расширении правящей коалиции, инициированных Кариньшем.

AS и НО не присутствовали на переговорах в пятницу, куда были приглашены все пять партий. Во встрече участвовали только "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

Сам Кариньш на этой неделе появится на переговорах не раньше среды, так как находится в Лондоне на конференции по восстановлению Украины.
В понедельник после заседания коалиции Кариньш заявил, что приглашал и "продолжает протягивать руку" партнерам по коалиции для участия в пятисторонних углубленных дискуссиях по важным для развития страны вопросам.

Со своей стороны депутат Нацобъединения Янис Домбрава сказал, что возникла особая ситуация, поскольку продолжаются разговоры о расширении коалиции, несмотря на то, что на прошлой неделе в Сейме прошло голосование о доверии Кариньшу и возглавляемому им правительству, которое продемонстрировало четкое разделение между коалицией и оппозиционными партиями.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktoru. 'Green Space' stāsts
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu