Ашераденс: в случае расширения коалиции Кариньш продолжит руководить правительством

В том случае, если коалиция будет расширена, нынешний премьер-министр Кришьянис Кариньш сохранит свою должность, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 представитель партии "Новое Единство", министр финансов Арвил Ашераденс.

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Политик также опроверг разговоры о том, что ему может быть доверено руководство правительством.

По словам Ашераденса, у партии "Новое Единство" единственный кандидат в премьер-министры, а именно Кариньш.

Напомним, что в настоящий момент обсуждается вопрос расширения коалиции. Ашераденс считает, что такие переговоры оживили работу правительства. Тем самым он опроверг слова председателя Сейма Эдварда Смилтенса о том, что работа в министерствах остановилась, "все сидят на чемоданах" в ожидании новых министров.

Как сообщалось, "Объединенный список" и Нациобъединение не торопятся отвечать, будут ли они участвовать в дальнейших переговорах пяти партий о расширении правящей коалиции, инициированных Кариньшем.

AS и НО не присутствовали на переговорах в пятницу, куда были приглашены все пять партий. Во встрече участвовали только "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

Сам Кариньш на этой неделе появится на переговорах не раньше среды, так как находится в Лондоне на конференции по восстановлению Украины.

В понедельник после заседания коалиции Кариньш заявил, что приглашал и "продолжает протягивать руку" партнерам по коалиции для участия в пятисторонних углубленных дискуссиях по важным для развития страны вопросам.

Со своей стороны депутат Нацобъединения Янис Домбрава сказал, что возникла особая ситуация, поскольку продолжаются разговоры о расширении коалиции, несмотря на то, что на прошлой неделе в Сейме прошло голосование о доверии Кариньшу и возглавляемому им правительству, которое продемонстрировало четкое разделение между коалицией и оппозиционными партиями.