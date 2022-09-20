Ассоциация: без поддержки государства ледовые холлы начнут закрываться

Без государственной поддержки ледовые холлы могут начать закрываться один за другим, во вторник в интервью Утренней панораме на Латвийском телевидении заявил руководитель Латвийской ассоциации ледовых холлов Эрик Милюнс.

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По его словам, электричество - самая большая статья расходов ледовых холлов. И несмотря на то, что почти все холлы повысили цены за аренду льда, это все равно не компенсирует рост цен на электричество. "Если мы не решим эту проблему, это может привести к краху всей системе и достигнутых результатов", - указал Милюнс.

Из-за сложившейся ситуации работу могут прекратить многие ледовые холлы, даже не дождавшись конца года.

Милюнс считает, что в ближайшее время необходимо найти хотя бы краткосрочное решение, а после уже искать долгосрочные варианты. В качестве краткосрочных мер могла бы стать дотация, а также отмена налога на добавленную стоимость (НДС), а в долгосрочной перспективе - самоуправления могли бы арендовать холл днем, чтобы обеспечить занятия по фигурному катанию.

Количество детей, которые тренируются в ледовых холлах, во время пандемии уменьшилось и в условиях растущих цен на услуги - не все родители могут позволить отдать ребенка в секцию. "В долгосрочной перспективе это все оставит свой негативный след, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в ближайшие годы мы могли гордиться достижениями своих спортсменов", - заключил глава Латвийской ассоциации ледовых холлов.

Сегодня на заседании подкомиссии по спорту комиссии Сейма по образованию, культуре и науке депутаты обсудят работу ледовых холлов в условиях энергетического кризиса. Владельцы хоккейных площадок и бассейнов ранее указывали на существенные проблемы в обеспечении функционирования этих учреждений в условиях значительного повышения цен на электроэнергию, что, как следствие, увеличило расходы на содержание.