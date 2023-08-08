Ассоциация частных школ призывает не применять к ним количественные критерии в ходе реформы

Применение количественных показателей к частным школам существенно влияет на право родителей свободно выбирать школы для своих детей, заявила глава Латвийской ассоциации частных школ Латвии, директор Рижской католической гимназии Анна Ермаковича.
Она добавила, что в частных школах используются признанные во всем мире альтернативные методы обучения, которые несовместимы с применением количественных показателей, пишет агентство LETA.
"Исторически сложившаяся в Латвии сеть частных школ в сотрудничестве с государством, а также с использованием средств государственного бюджета смогла обеспечить эффективный и реализованный на практике доступ к образованию в тех случаях, когда в силу определенных обстоятельств обучение в государственных школах затруднено или требуется индивидуальный подход к ребенку и использование специальных методов", — пишет Ермаковича в своем ответе на предложенные Министерством образования и науки (МОН) принципы реформы школьной сети.
В 2005 году Конституционный суд, рассматривая дело о выделении бюджетного финансирования частным школам, заявил, что Конституция требует обеспечения того, чтобы "образование, полученное в частных учебных заведениях, было равноценно образованию, получаемому в государственных школах".
"Конституционный суд не требует приравнивания частных школ к публичным школам, наоборот, принимая существующие различия между частными и государственными школами, следует уделять внимание не столько количественным критериям, сколько качественным результатам", — заявила Ермаковича.
Она также подчеркнула, что вмешательство в автономию и деятельность частных школ допускается только в том случае, если оно преследует законную цель и соблюден принцип соразмерности.
Применение количественных показателей несовместимо с принципом инклюзивного образования. В Латвии детям присваиваются девять кодов специального образования, но трудности в обучении есть и у тех, кому не присвоен такой код. "Таким детям рекомендуется учиться в маленьких классах, что возможно только в частных школах", — считает Ермаковича.
Вместо количественных показателей представитель частных школ просит учитывать качественные критерии, например, оценки централизованных экзаменов, показатели аккредитации и др., которые можно считать свидетельством качества работы конкретного учебного заведения.
Несмотря на неоднократные возражения социальных партнеров, МОН не отказывается от приоритетного критерия оптимизации школьной сети — количества учащихся в классе.
Для того, чтобы образовательное учреждение могло получать государственное бюджетное финансирование в полном объеме, планируется определить минимальное количество учащихся в классе в зависимости от уровня урбанизации.
Количественные критерии в группе 1-6-х классов будут иметь рекомендательный характер, а в группе 7-12-х классов будут обязательными для всех самоуправлений. Количественные критерии планируется применять и к частным учебным заведениям.