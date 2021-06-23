Ассоциация финансовой отрасли: нынешние работники тоже подвержены риску бедности по выходу на пенсию

Риску бедности подвержены не только нынешние пенсионеры, но и поколение, которое сейчас работает и копит на пенсию, сообщила в эфире Латвийского радио сопредседатель Комитета рынка капитала Ассоциации финансовой отрасли Кристине Ломановска. Поэтому решать краткосрочные проблемы, создавая риски для будущих пенсионеров, было бы неправильно.

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Ломановска считает высказывания министра благосостояния Гатиса Эглитиса (НКП) насчет второго пенсионного уровня популистскими. Она указала, что второй пенсионный уровень - это индивидуальные накопления каждого жителя не только на момент выхода на пенсию, но и в течение жизни.

Представитель ассоциации указала, что сейчас в первый пенсионный уровень идет 14% от обязательных социальных взносов, однако этот уровень подвержен демографическим рискам, поэтому 6% взнос во второй пенсионный уровень очень важен для людей, которые начали работать. Именно из-за демографических рисков в будущем второй пенсионный уровень может составить до половины пенсии.

“Риску бедности подвержены не только нынешние пенсионеры, но и поколение, которое сейчас работает”, - указала Ломановска. По её мнению, взнос второго пенсионного уровня в размере 6% - это абсолютный минимум, так как личные накопления людей формируются вяло. По мнению экспертов, правильно направлять на пенсионные накопления 10% от зарплаты, но не все могут себе это позволить.

Ломановска подчеркнула, что улучшение финансового положения нынешних пенсионеров это тема для дискуссий в Сейма и ответственных министерствах, но решение этой проблемы за счет будущих пенсионеров - крайне неправильно. Это только усугубит проблему, а не решит её.