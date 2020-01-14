Ассоциация: из-за птичьего гриппа рынок Латвии может оказаться перенасыщен польскими яйцами и курятиной

Ассоциация производителей яиц и птичьего мяса Латвии опасается, что в скором будущем латвийский рынок окажется перенасыщен польским продуктом, так как в связи с различными вспышками птичьего гриппа ряд стран за пределами ЕС ввели запрет на импорт птичьего мяса, яиц и любых птиц.

"Продукт, который не попадает в конечную точку экспорта, остается на местном рынке — и рынок Евросоюза является единым. Это означает, что рынок становится перенасыщенным, а цены падают. В таких условиях не сможет существовать ни крупный, ни мелкий производитель. За примерами далеко ходить не надо — достаточно вспомнить, что произошло, когда в Латвии констатировали африканскую чуму свиней", — пояснили в ассоциации.

Ранее Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) сообщала, что в начале этого года в Польше констатирован ряд вспышек высокопатогенного птичьего гриппа. Болезнь охватила три региона страны, ее выявляют и у кур, и у индюков, перепелов, уток, гусей и даже голубей. При этом PVD заверила латвийцев, что за последний месяц в Латвию из Польши не ввозилось домашних или декоративных птиц.

Также польская сторона настаивает, что мясо птиц из затронутых гриппом ферм не пошло в продажу или на другие продовольственные цели.

В Латвии высокопатогенный птичий грипп до сих пор не был констатирован.

Ранее сообщалось, что предприятие из Польши Cedrob, в образцах поставляемого которым в Латвию были неоднократно констатированы признаки сальмонеллы, по неофициальной информации, все же прекратил прямые поставки на латвийский рынок. Об этом в эфире Латвийского радио рассказал глава Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис.

"Просто слишком маленький здесь рынок и при этом слишком большая шумиха", — пояснил логику польского производителя Балодис. При этом он отметил, что в целом препятствий для ввоза продукции Cedrob в Латвию нет — поляки могут сделать это в обход, например, через литовских оптовых продавцов. Однако заверил, что в школы и детские сады Латвии продукция данного производителя больше не попадает.

Проверки продуктов начались после того, как дети в садиках Сигулды массово отравились. Вскоре после этого отравились и 50 сотрудников торгового центра Stockmann. В обоих местах за общепит отвечало предприятие Baltic Restaurants Latvia. Расследование ПВС показало, что всему виной было мясо курицы, поставляемое польским предприятием Cedrob S.A. . Служба призвала предпринимателей оценить свое сотрудничество с этим предприятием.

Все образцы курицы были взяты после массового отравления в Сигулдских садиках. Проверки проходили не только в Сигулде, но и в других местах, где поставщиком мяса является Cedrob S.A. Балодис отметил, что в итоге 26% проверенного куриного мяса от этого производителя оказалось зараженным.