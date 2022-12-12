Ассоциация: из-за войны в этом году по-прежнему мало зарубежных туристов

Из-за войны в Украине и близости Латвии к России в этом году в Латвии по-прежнему очень мало иностранных туристов. Приезжают литовцы и эстонцы, которые также хорошо понимают ситуацию, есть поляки, немного финны и немцы, но на этом все, заявила в передаче TV3 президент Латвийской ассоциации сельского туризма Аснате Зиемеле.

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По ее словам, это связано с территориальной близостью Латвии к войне и с тем, что у Латвии длинная граница с Россией.

При этом гости из дальнего зарубежья в этом году в целом почти не путешествуют в Европу, отмечает Зиемеле. По ее прогнозам, положительные изменения могут быть заметны летом — люди пойдут, где происходит война, а может она уже и закончится.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев этого года число ночей, проведенных в отелях и других туристических местах для ночлега увеличилось на 62,3% по сравнению с 2021 годом и составило 3,052 миллионов ночей.

Среди них были 1,636 ночей провели иностранные туристы (в 2,5 больше, чем годом ранее) 1,416 миллион — латвийские (на 14,7% больше, чем годом ранее).

Число иностранных гостей с 2021 года увеличилось в 2,7 раза и составило 883 500 человек, а местных гостей — на 16,1% и составило 826 400 человек.

При этом, по сравнению с попандемийным 2019 годом, за 9 месяцев этого года число обслуженных туристов сократилось н 24,8%, а число ночей, проведенных в гостиницах — на 30,2%.