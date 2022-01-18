Ассоциация: коронавирус начал активную экспансию в школах по всей Латвии

Сейчас коронавирусное заболевание Covid-19 начало активную экспансию в школах на всей территории Латвии, заявил президент Латвийской ассоциации руководителей сферы образования Рудолфс Калванс.

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По словам Калванса, если до декабря эпидемиологическая ситуация в школах была хорошей, то сейчас инфицированных все больше.

Руководитель ассоциации рассказал, что работники школ ощущают существенное выгорание. Самые большие трудности возникают из-за необходимости поддерживать "гибридный" учебный процесс, когда часть школьников учится дистанционно, а часть - приходит в класс.

Калванс полагает, что в будущем возникнет проблема с педагогами, большинство из которых "выпадут из рабочего процесса", поскольку станут контактными персонами после того, как у одного из детей в классе будет выявлен коронавирус.

Тем не менее, глава ассоциации уверен, что в школах не требуется вводить более строгие ковид-ограничения, потому что соблюдение уже действующих правил вынуждает школы заниматься большим объемом административной работы, тогда как вопросы содержания учебного процесса уходят на второй план.

На прошлой неделе на удаленку больше всего школьников перешло в учебных заведениях Риги, информировала эксперт Государственной службы качества образования Яна Вейнберга.