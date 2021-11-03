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Foto: PantherMedia/Scanpix

Несмотря на то, что после 15 ноября поставщики косметологических услуг смогут продолжить работу в "зеленом" режиме, косметологи не надеются на большое число клиентов, рассказала агентству LETA президент ассоциации Латвийских косметологов Ренате Рейнсоне.

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Она сказала, что уже почти два года отрасль работает в неполном режиме. Большую часть времени специалисты не могли работать, а летом, когда можно было оказывать услуги, соблюдая особо строгие ограничения, клиентов было гораздо меньше, чем до начала пандемии.

Рейнсоне объяснила, что дело не только в требовании сертификатов. По ее словам, во время пандемии многие клиенты серьезно задумываются о том, насколько безопасно пользоваться услугами косметолога, а некоторым это уже не позволяют финансы. Также в последнее время у многих поменялся образ жизни, люди уже не считают, что косметологические процедуры необходимы.

На вопрос о том, наладился ли у латвийских косметологов диалог с правительством, Рейнсоне ответила, что нет. В качестве единственного примера сотрудничества директор упомянула призыв Министерства здравоохранения назначить в ассоциации ответственное лицо, которое будет собирать информацию о косметологах, готовых работать в больницах.

Уже сообщалось, что в связи с распространением Covid-10 до 15 ноября в Латвии действуют строгие ограничения. Запрещены очные услуги, связанные с развлечениями, азартными играми и ставками, аттракционами, сферой красоты, активным отдыхом, физическими упражнениями, спортом, туризмом и фотоуслугами, а также очные консультации и коллективная охота.

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