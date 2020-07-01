Ассоциация: люди боятся делать анализ и выявляют ВИЧ слишком поздно

В прошлом году в Латвии зарегистрировано 295 новых случаев ВИЧ — это на 31 меньше, чем в прошлом, но Латвия все еще на первом месте в ЕС по заболеваемости. Эксперты Балтийской ВИЧ-ассоциации подчеркивают, что большая часть случаев констатируется с опозданием.

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С 2016 года Латвия находится на первом месте по соотноошению числа заболевших ВИЧ к числу жителей. В Эстонии в прошлом году констатировано 178 новых случаев, в Литве 151. Это 13,4 и 5,5 случая на 100 000 жителей соответственно, а в Латвии это 15,4 случая. Всего с 1986 по конец 2019 года в Латвии зарегистрировано 7964 заболевших.

Среди других стран Балтии Латвия выделяется статистикой по инфицированным новорожденным. Хотя сейчас есть все возможности избежать передачи инфекции от матери к ребенку, если мать принимает противовирусные препараты, в Латвии в прошлом году все равно заразилось два ребенка, чего в Эстонии и в Литве не происходит с 2018 года.

Большая часть людей в Латвии в прошлом году заразилась через сексуальные контакты — 36% в гетеросексуальных отношениях и 6% в гомосексуальных. В гетеросексуальных отношениях чаще заражаются женщины. 15% заразились при употреблении наркотиков, большая часть из них — мужчина. В 42% случаев причин установить не удалось.

ВИЧ более распространен среди латвийских мужчин — это 61% случаев. Треть заболевших — люди от 30 до 39 лет, однако большое число новых заболевших констатировано и среди людей старше 50 лет.

Балтийская ассоциация ВИЧ подчеркивает важность своевременного обнаружения ВИЧ — чтобы раньше начать терапию и не заражать других людей. Когда человек заражается ВИЧ, у него начинает уменьшаться количество иммунных клеток. Когда их становится меньше 200, начинается стадия заболевания СПИДом. В 60% выявленных в 2018 году новых случаев это количество было меньше 350, в 33% — меньше 200.

"Люди думают, что ВИЧ их не касается. Но, как мы видим из статистических данных, им может заболеть любой, вне зависимости от пола, возраста и сексуальной ориентации. Это давно не болезнь ограниченной группы людей", — отмечает председатель правления ассоциации Инга Упмаце. Она напоминает, что ВИЧ — это давно не смертный приговор, и с лекарствами можно долго жить полноценной жизнью. Поэтому бояться делать анализ и получить положительный результат — плохая идея.