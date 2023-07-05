Ассоциация мобильности призывает президента вернуть в Сейм закон, вводящий жесткие ограничения для электросамокатов

Латвийская ассоциация мобильности, в которую входят все операторы аренды электроосамокатов (Bolt, Ride и Tuul), обратилась к президенту Эгилу Левитсу с просьбой вернуть на повторное рассмотрение в Сейм поправки к Закону "О дорожном сообщении", информирует агентство LETA.

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Принятые 22 июня Сеймом поправки к этому закону вводят новые жесткие требования к организации движения на электросамокатах.

Операторы аренды электросамокатов, обращаясь к главе государства, указывают: закон обязывает их проверять личность клиентов и наладить эту систему нужно до 1 сентября этого года. Представители ассоциации отмечают, что вписаться в этот срок сложно, невозможно наладить функционал системы за столь короткое время.

Поэтому Латвийская ассоциация мобильности просит найти возможность продлить переходный период, считая, что логично и оптимально было бы установить такой период

до 1 марта 2024 года. В этом случае операторы бы успели подготовиться к следующему сезону.

Ассоциация обращает внимание на то, что операторы просто не имеют возможности внедрить функцию идентификации пользователя в столь короткие сроки, потому что это сложный технически процесс.

В письме президенту ассоциация заявляет, что дата 1 сентября уже считается окончанием активного самокатного сезона, поэтому торопить процесс нет смысла, поскольку это создает риск внедрения некачественных решений.

В письме на имя президента представители ассоциации поясняют, что подобные технологически значимые нововведения осуществляются поставщиками услуг в индустрии в плановом порядке в неактивный сезон — то есть, зимой.

В письме также говорится, что более 250 000 жителей Риги, а также клиенты из других городов будут пользоваться арендованными самокатами в столице в этом сезоне. Если будет поспешно внедрена некачественная сервисная составляющая, отношение значительной части населения к представителям индустрии проката самокатов, а также к госучреждениям, принявшим такое решение, может ухудшиться, отмечает Латвийская ассоциация мобильности.

При этом крупные игроки отрасли Bolt, Tuul и Ride, которые также являются членами Латвийской ассоциации мобильности, подчеркивают: они не возражают против установки функционала, идентифицирующего личность клиента (в том числе — и возраст потенциального водителя электросамоката), поскольку это будет способствовать снижению рисков мошенничества со стороны недобросовестных пользователей сервиса.

Какие правила для электросамокатов ввел Сейм?

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Поправки к Закону "О дорожном сообщении" предусматривают обязательную регистрацию электросамокатов и велорикш, при этом к их конструкции должна быть прикреплена наклейка о государственной регистрации. Регистрация обязательна с 1 января следующего года, а используемые в настоящее время транспортные средства должны быть зарегистрированы до 31 марта 2024 года. Регистрация велосипедов определена в качестве добровольной.

На электросамокате впредь смогут передвигаться лица, имеющие удостоверение о праве на управление велосипедом или транспортным средством любой другой категории.

Поставщики электронных услуг, предлагающие услугу коллективного использования электросамоката в мобильном приложении или на веб-сайте, должны будут производить проверку личности и возраста получателя услуги.

Поправками установлены более высокие административные штрафы за нарушения правил дорожного движения для водителей электросамокатов и велосипедов. Увеличен штраф за несоблюдение сигнала светофора и дистанции, а также управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

Самоуправления получат право устанавливать правила на коллективное использование транспортных средств — электросамокатов и велосипедов, в том числе на установку ограничения скорости и определение зоны запрета парковки. Использование электросамокатов также сможет контролировать полиция самоуправлений.