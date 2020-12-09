Ассоциация: на уроках по вождению маску нужно надевать обязательно

Чтобы снизить риски распространения Covid-19, Ассоциация инструкторов по вождению убедительно просит инструкторов и курсантов на уроках по вождению надевать маски.

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В условиях чрезвычайной ситуации автошколы продолжают работать. Однако если на уроках по теории с точки зрения безопасности все в порядке, так как они проходят в режиме онлайн, то с практической частью дела обстоят иначе. "На экзаменах по вождению инспекторы CSDD в масках плюс защищены прозрачным барьером, отделяющим курсанта от инспектора. Курсант хорошо подготовлен к экзамену, поэтому инспектор может быть уверен, что ему не придется вмешиваться в рулевое управление. Однако на обычном практическом занятии по вождению такого рода разделение курсанта от инструктора опасно для движения. Курсанты еще не настолько подготовлены к самостоятельному вождению, чтобы инструктор мог им полностью доверять и не вмешиваться. Следовательно, автошколы должны максимально соблюдать меры безопасности на уроках по вождению, - говорит член правления Ассоциации инструкторов по вождению Андрис Керпе.

"Во-первых, курсанты и инструкторы обязательно должны надевать маску. Во-вторых, должна проводиться внутренняя дезинфекция машины после каждой поездки. В-третьих, постоянная вентиляция машины, как между вождениями, так и в процессе с приоткрытым окном", - указывает эксперт.

По данным Ассоциации, среди членов их общества заболевших инструкторов на данный момент нет, однако, есть те, кто отправился на карантин после контакта с инфицированным человеком.

"Чтобы поддерживать безопасную среду во время практического процесса, Ассоциация инструкторов по вождению требует, чтобы каждый нынешний и будущий курсант ответственно подходил к урокам вождения: обязательно надевал маску для лица, дезинфицировал руки перед вождением и не приходил на урок, если появились характерные симптомы и есть подозрения на Covid-19", - говорит Андрис Керпе, добавляя, что жители должны уважать тот факт, что им предоставлена возможность учиться управлять автомобилем во время пандемии.