Ассоциация: нелегальные хостелы в квартирах — известная проблема
Foto: Shutterstock

Нелегальные хостелы можно считать актуальной проблемой, заявила агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Санта Грайксте.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По ее словам, ассоциация неоднократно поднимала эту проблему и пыталась добиться того, чтобы в закон о туризме был внесен термин "гостевая квартира". Это бы позволило установить определенные требования для сдающихся на короткий срок квартир. Но термин так и не был внесен в закон.

"Может, этот пожар послужит причиной, чтобы вновь актуализировать этот вопрос, а депутаты поняли, насколько это важно", — подчеркнула Грайксте.

После пожара в хостеле на улице Меркеля, 8, в котором погибло восемь человек, выяснилось, что полиция и Служба неотложной медпомощи регулярно получали вызовы по этому адресу, а накануне пожара, во вторник 27 апреля, там умер человек — вероятно, от передозировки наркотиков.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
100 дней на обеспечение ЧМ по хоккею ИКТ-инфраструктурой
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США