Ассоциация: нелегальные хостелы в квартирах — известная проблема

Нелегальные хостелы можно считать актуальной проблемой, заявила агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Санта Грайксте.

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По ее словам, ассоциация неоднократно поднимала эту проблему и пыталась добиться того, чтобы в закон о туризме был внесен термин "гостевая квартира". Это бы позволило установить определенные требования для сдающихся на короткий срок квартир. Но термин так и не был внесен в закон.

"Может, этот пожар послужит причиной, чтобы вновь актуализировать этот вопрос, а депутаты поняли, насколько это важно", — подчеркнула Грайксте.

После пожара в хостеле на улице Меркеля, 8, в котором погибло восемь человек, выяснилось, что полиция и Служба неотложной медпомощи регулярно получали вызовы по этому адресу, а накануне пожара, во вторник 27 апреля, там умер человек — вероятно, от передозировки наркотиков.