Ассоциация: плодовые деревья сильно пострадали от заморозков, ущерб исчисляется миллионами

От ночных заморозков, которые длились в общей сложности восемь дней, сильно пострадали плодовые деревья по всей Латвии. Ущерб исчисляется миллионами, указывает Ассоциация садоводов, которая планирует обратиться за поддержкой к Министерству земледелия. Об этом пишет lsm.lv.

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По словам руководителя Латвийской ассоциации садоводов Мары Рудзате, например, в садах со сладкой вишней пострадало от 80 до 100 процентов деревьев. В свою очередь, в хозяйствах с грушами и яблонями - около 70% деревьев.

"Это значит, что местных фруктов на рынке в этом году будет мало, а каких-то вообще не будет", - пояснила Рудзате.

Учитывая, что застраховать плодовые деревья от заморозков нельзя, Ассоциация обратилась за помощью к Министерству земледелия. "Даже красная и черная смородина, которая в Курземской стороне уже вовсю цвела, пострадала на 70%. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы от государства последовала бы хоть какая-то помощь, потому что таких морозов не было 20 лет. Это кризис", - отметила глава Ассоциации садоводов.

Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин пояснил, что на данный момент риски заморозков для плодовых деревьев компании не страхуют, так как заморозки в более легкой форме случаются ежегодно. Соответственно такой страховой продукт был бы очень дорогим. Однако Абашин не исключает того, что о случаях с такими разрушительными последствиями как сейчас можно дискутировать на предмет страхования.

В течение ближайших недель ассоциация планирует подсчитать точный размер ущерба.