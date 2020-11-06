Ассоциация работников сиротских судов Латвии присоединилась к требованию об отставке министра Петравичи

Ассоциация работников сиротских судов Латвии (LBDA) присоединилась к призыву Общества социальных работников об отставке министра благосостояния Рамоны Петравичи. Как пояснили в LBDA, политик и все высшее руководство Минблага продемонстрировали некомпетентность, противоречивость действий и несоответствие основоположным принципам социальной работы.

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В открытом письме Сейму ассоциация поясняет, что любая нестабильность в сфере социальной работы оставляет след и на сфере сиротских судов. Поэтому ее члены присоединяются к призыву соцработников остановить "непродуманную, и возможно, противозаконную" совместную инициативу Минблага и Минфина о назначении социальным службам новой и нехарактерной функции — оценивать соответствие самозанятых и плательщиков налога с микропредприятий статусу малоимущего, ознакомляясь с уровнем их доходов.

Организация призывает "прекратить этот абсурд, который стравит специалистов социальной работы с жителями, у которых низкий уровень доходов".

Речь идет о готовящихся поправках к закону "О государственном соцстраховании", где для социальных работников прописана новая функция — индивидуальная работа с самозанятыми и плательщиками налога с микропредприятий, получающими меньше минимальной зарплаты (500 евро со следующего года). Общество соцработников подчеркивает, что при разработке этих нововведений Минблаг не проводил дискуссий с представителями сферы.

Сами соцработники считают предложение министерства "не соответствующему трудовому профилю заданию, которое приводит к деградации профессии", так как налогоплательщикам придется обращаться в социальную службу, чтобы доказать, что их доходы действительно не превышают размер минимальной зарплаты и пройти все пункты бюрократического процесса.

"Это существенно трансформирует суть социальной службы, превращая ее и специалистов социального труда из тех, кто оказывает поддержку, в репрессивный орган контроля", — волнуется Общество.

Сама Петравича ссылается на то, что после того, как изначальную идею Минблага — позволить людям со статусом нуждающегося не платить соцвзносы — была одобрена на первом чтении госбюджета в Сейме, министерству поручили "подготовить более широкую редакцию для задействования социальных служб". По словам Петравичи, возглавляемый ею Минблаг парировал, что социальных работник не должен дублировать функции Службы госдоходов.

"Хочу опровергнуть прозвучавшие завления, что социальных работников планируется превратить в налоговых инспекторов. Такой идеи никогда не было. Соцработник не может быть тем, кто оценивает, платятся ли налоги в полном размере", — подчеркнула Петравича.