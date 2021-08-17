Ассоциация сельских семейных врачей: подделавшим вакцинацию медикам надо запретить работать в медицине

У медиков, имитировавших вакцинацию с целью подделать Covid-19 сертификат, надо отнять сертификат медицинского работника, запретив работать в отрасли, заявила агентству LETA руководитель Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

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Козловска указала, что для нее информация о подделке сертификатов не была совершенно новой. В ее практике тоже были случаи, когда пациент просил подделать данные о вакцинации. Она считает, что в таких ситуациях не нужно отворачиваться от пациента, а скорее объяснить, что подделка сертификатов наказуема.

"Часто этими людьми руководит страх, но чаще всего это мифы — разная дезинформация, на основании которой пациент принял такое решение", — указала медик. По мнению Козловской, что лучшей профилактикой таких случаев является информирование общества о безопасности и необходимости вакцин. В том числе необходимо укреплять практики семейных врачей, так как пациенты доверяют своим семейным врачам и обращаются к ним с вопросами о вакцинации против Covid-19.

Руководитель Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде указала, что ее организация получила информацию о просьбах пациентов подделать сертификат несколько месяцев назад. Ассоциация призвала передать информацию полиции и с тех пор новых сообщений о подделках не поступало.

Как уже сообщалось, полиция задержала две группы людей, занимающихся подделкой Covid-19 сертификатов. Среди них были медсестры. Услуга стоила от 200 до 400 евро, ею могли воспользоваться около 200 человек.