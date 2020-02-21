Ассоциация: старые дома приходят в негодность, а у государства нет плана реновации

У государства нет долгосрочной стратегии по обновлению домов, заявил на конференции по безопасности и энергоэффективности жилищ глава ассоциации обслуживающих компаний Латвии Гиртс Бейкманис.

Бейкманис напомнил, что большая часть латвийцев живет в домах советской постройки, а новые дома строятся в основном в Риге и вокруг нее — в других местах это невыгодно.

Если жильцы приватизировали квартиры и дом стал их общей собственностью, он часто перестает ремонтироваться и поддерживаться в надлежащем состоянии. "Жилой фонд в результате приватизации передается народу, но у владельцев нет нормальных инструментов для получения денег на приведения домов в порядок", — рассказывает Бейкманис.

Главной проблемой эксперт назвал то, что 23,5% жилищ существенно повреждены, хотя управляющие компании следят за ситуацией. Кроме того, высок риск возникновения пожаров: проводка устарела и не выдерживает современной нагрузки, а многие дома до сих пор на печном отоплении.

По словам Бейкманиса, для большинства зданий никто даже не высчитывал сумму, которая необходима для реновации. А из-за того, что некоторые люди годами не платят и задерживают коммунальные платежи, обслуживающие компании просто боятся начинать какие-то ремонтные проекты — жильцы могут не заплатить.