Ассоциация торговцев обеспокоена возможностями людей в регионах попасть на работу во время локдауна

Представители региональных магазинов и торговых центров в период локдауна обеспокоены нормой о том, что в одном автомобиле могут ехать только два человека из разных домохозяйств, поэтому добраться до работы в сельской местности становится еще сложнее, сообщили агентству LETA в Латвийской ассоциации торговцев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Исключение предусмотрено только для сотрудников критически важных служб, которые едут на машине в рабочих целях.

Начальник Госполиции Арманд Рукс предупредил, что у полиции есть инструменты, в том числе базы данных, чтобы убедиться, что в машине не находятся люди из нескольких домохозяйств.

Хотя в Латвии люди разных профессий, например, строители или работники на лесозаготовках, часто ездят на работу в одной машине, скидываясь на топливо, Рукс призвал придерживаться решения правительства, но не отрицал, что нужно искать компромисс между необходимостью работать и эпидемиологической безопасностью.

По мнению президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, вопрос о доставке сотрудников на рабочие места, где нет общественного транспорта, необходимо срочно решать вместе с министерствами здравоохранения, экономики и сельского хозяйства. Он убежден, что Госканцелярия сможет решить эту проблему.

На организованном Минэкономики информационном совещании в пятницу обсуждались актуальные вопросы организации торговли в период локдауна.

Советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш напомнил присутствующим, что латвийские больницы в настоящее время перегружены, и в такой ситуации альтернативой нынешним ограничениям является военное положение.

Участники встречи возмущенно поинтересовались, насколько этично продуктовым супермаркетам в ситуации, когда другие торговые точки закрываются, привлекать людей акциями и скидками. В настоящий момент ограничений на этот вид рекламы нет, но представители министерства предупредили, что такие действия супермаркетов могут привести к повышению "потолка", то есть работать позволят тем магазинам, где продукты питания составляют не 70%, а 90% ассортимента.

На встрече также напомнили, что до 15 ноября все, кто обслуживает клиентов лично, должны быть вакцинированы, а с 15 декабря абсолютно все, кто работает очно, должны иметь сертификат о вакцинации от Covid-19.

В пятницу торговцы встретились и с представителями Государственной полиции. Предприниматели призвали полицию не смотреть на соблюдение правил с чисто бюрократической точки зрения, тем более что, например, в регионах лаборатории не работают в выходные дни. Торговцы настаивали на том, чтобы магазинам было разрешено работать с экспресс-тестами, предоставляемыми работодателем, и не наказывать владельцев магазинов.

Если во время проверки сотрудники полиции, по мнению сотрудников магазина, не соблюдают процедуру и их действия кажутся преувеличенными, Латвийская ассоциация торговцев призывает звонить по номеру 110 и сообщать о ситуации.