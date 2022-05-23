Ассоциация: утро вторника принесет разочарование многим украинским беженцам

С 24 мая большинство беженцев из Украины - в основном женщины с детьми, многодетные семьи, беременные женщины и пенсионеры - больше не будут получать ранее обещанное 90-ти дневное питание. Причем о резком прекращении оказании услуги ни государственные, ни муниципальные учреждения людей не предупредили, в своем сообщении для СМИ пишет Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов.

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Сейм 3 марта принял "Закон о поддержке жителей Украины", который на тот момент предусматривал, бесплатное размещение и кормление беженцев в течение 90 дней с момента их прибытия в Латвию.

В пятницу, 20 мая в конце рабочего дня предприятия получили информацию, что со следующего понедельника государство услуги кормления больше не оплачивают, обосновав это поправками, принятыми Сеймом 18 мая 2022 года к "Закону о поддержке украинских беженцев", которые предусматривают бесплатное питание только в течение 30 дней.

Ассоциации гостиниц и ресторанов обращает внимание на тот факт, что у большинство беженцев не было возможности устроиться на работу. Кроме того, первоначально этим людям обещали, что их будут кормить на протяжении 90 дней - однако не дожидаясь окончания этого срока (4 дня) было принято решение, что впредь люди сами должны заботиться о пропитании.

Основываясь на информации членов ассоциации, которые разместили у себя беженцев, на конец понедельника, 23 мая ни со стороны государства, ни со стороны самоуправления не последовало информации об изменениях в законодательстве - то есть о том, что с 24 мая людей больше не будут бесплатно кормить. В Ассоциации напоминают, что гостиницы были первыми, кто откликнулся и помог разместить беженцев из Украины, а также оказал социальную и психологическую помощь за свой счет. Сейчас сложилась ситуация, что предприниматели оказались в роли заложников, не обеспечена полноценная коммуникация с беженцами ни о прекращении услуг питания, ни о том, что нужно будет оставить место ночлега.