Ассоциация: запрет на торговлю алкоголем во время Праздника песни приведет к росту "точек"

Предложение сразу экспертов в сфере здравоохранения о запрете торговле алкоголем на время Праздника песни и танца, скорее всего, не достигнет намеченной цели. Наоборот, это приведет к росту так называемых "точек" — мест, где спиртное продают в обход закона, рассказал агентству LETA исполнительный директор Латвийского объединения алкогольной отрасли Давис Витолс.

Предложение о запрете на период с 6 июля по 12 июля поступило от ряда врачей и представителей университетской медицины. Соответствующее письмо было направлено Сейму, Кабинету министров и Рижской думе.

Витолс указывает на несостоятельность идеи, так как и без дополнительных ограничений купить спиртное имеет право лишь совершеннолетний. "Обязанность розничного продавца — потребовать, чтобы человек предъявил удостоверяющий личность документ", — отметил он.

Если запретить в Риге и окрестностях торговлю алкоголем на время Праздника песни и танца, молодежь так или иначе при помощи совершеннолетних друзей и знакомых сможет заранее приобрести спиртное в ближайших городах — например, в Елгаве или Сигулде, считает Витолс.