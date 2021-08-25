Ассоциация журналистов о протестах 18 августа: Гобземс угрожал СМИ, протестующие мешали работе журналистов

18 августа один из лидеров акции протеста, депутат Сейма Алдис Гобземс подстрекал толпу протестующих против журналистов, считает Латвийская ассоциация журналистов. Организация обвиняет политика в оказании политического давления на СМИ.

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Глава ассоциации Илья Козин указал, что политик во время акции протеста многократно заявлял, что СМИ лгут. Например, у Кабинета министров он заявил:

"Если Латвийское телевидение, Delfi или TVNET не напишут истинное число [протестующих], что я обещаю, что в день, когда у власти будем мы, эти СМИ, которые в действительности являются пиар-организациями, в первый же день у них отнимут государственное финансирование. Это ваши деньги, люди. Их лжи надо поставить точку. Они уже давно не служат народу. Они — пиар-агентства государства, которое обратилось против вас, дорогие люди. Они лгут каждый день."

Свое заявление Гобземс завершил угрозами, что СМИ нужно считаться с последствиями, указал Козин. Глава ассоциации выразил убежденность в том, что журналисты указанных изданий объективно отражали событие и выполняли свои обязанности уважительно.

Высказывания Гобземса имели последствия, указал Козин. Подвыпивший агрессивный мужчина напал на корреспондента передачи "И грянул Грэм" Анастасию Лискину, пытаясь вырвать у нее из рук телефон, с которого она вела видеотрансляцию протеста. Ее защитила другая коллега. В свою очередь, группа протестующих вошла в кадр во время прямого эфира корреспондента LTV Мариса Клуги. Люди начали кричать и мешать работе журналиста. Кроме того, Гобземс, обвиняя СМИ во лжи, начал перед толпой показывать пальцем на журналиста Delfi Яниса Силдникса, таким образом подстрекая собравшихся против журналиста.

"Развернутое политиками подстрекательство жителей против журналистов является политическим давлением на СМИ. Однако нас это не остановит. Наша миссия — объективно отражать окружающую действительность. Мы это делали, делаем и будем делать", — заявил Козин.

Как уже сообщалось, 18 августа в центре Риги прошла акция протеста противников "обязательной вакцинации". В ней приняли участие около 4000 человек. Хотя в целом мероприятие прошло сравнительно спокойно, после акции полиция возбудила два уголовных дела — о нападении на полицейского и о порче имущества полиции, когда некий протестующий разбил заднее стекло полицейской машины.