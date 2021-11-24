Ассоциация журналистов призывает не оказывать политическое давление на общественные масс-медиа

Правление Латвийской ассоциации журналистов считает неприемлемым политическое давление на общественные СМИ, которое ощущается в связи с освещением ситуации на польско-белорусской границе, сообщает LETA.

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В ассоциации отмечают, что ситуация на белорусско-польской границе долгое время оставалась напряженной. Сотни и даже тысячи потенциальных соискателей убежища пытаются пересечь границу по настоянию белорусских властей, и, хотя ясно, что кризис вызван искусственно, многие люди, оказавшиеся в ловушке на границе, обмануты и отчаялись. Ассоциация считает, что это нельзя игнорировать при освещении событий на границе с нашим соседом.

В ассоциации отмечают, что в последние дни пользователи социальных сетей активно критикуют то, как Латвийское телевидение и Латвийское радио освещают ситуацию на белорусско-польской границе, считая, что журналистам следует забыть о гуманитарных соображениях в этом кризисе.

В ответ на поляризованные взгляды в социальных сетях, глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш объявил в своем микроблоге Twitter, что созовет заседание комиссии для оценки работы общественных средств массовой информации, потому что "демократия — это не вседозволенность".

Ассоциация журналистов подчеркивает, что свобода выражения мнений является большой ценностью и что, например, граждане Беларуси в настоящее время борются за свое право свободно говорить, думать и действовать. Ассоциация призывает политиков не забывать, как работает демократическое государство даже в случае временного всплеска эмоций.

Со времени, когда журналистов вызывали "на ковер" для оправданий, к счастью, прошло более 30 лет, подчеркивает ассоциация. По ее мнению, созыв заседания комиссии Сейма на основании записи в Twitter — это действие, неприемлемое для демократического государства.

Вопрос стал актуальным после того, как некоторые пользователи в Twitter выразили возмущение по поводу освещения в общественных масс-медиа кризиса с мигрантами в Польше. Пользователь социальной сети обратился к представителю Национального объединения Янису Иесалниексу с просьбой "сделать что-нибудь с финансированием государственных СМИ", поскольку в них очернили Польшу.