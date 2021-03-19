AstraZeneca и тромбы: инструкция по использованию вакцины будет дополнена предупреждением

Семейные врачи и медперсонал, обеспечивающий вакцинацию, сегодня получат дополнительные инструкции по использованию вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca. Медики должны будут предупредить пациентов, что при появлении определенных симптомов после прививки необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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Вакцина AstraZeneca признана безопасной и эффективной, а также не было обнаружено проблем с её качеством, которые могли бы связать вакцину и сообщения о тромбах, сообщили эксперты Государственного агентства лекарств. “В целом число тромбоэмболий было меньше, чем в целом ожидалось в популяции”, - отметила эксперт Госагентства лекарств Зане Нейкена. Она отметила, что Covid-19 сам по себе может вызывать тромбы, поэтому вакцина фактически снижает риск тромбоэмболии.

Сейчас Европейское агентство лекарств продолжает изучать связь AstraZeneca с очень редкими видами тромбов - диссеминированным внутрисосудистым свёртыванием (ДВС-синдром) и церебральным венозным тромбозом (ЦВТ), происходившим на фоне тромбоцитопении - сниженного числа тромбоцитов в крови. Регулятор в контексте вакцинации получил 7 сообщений о ДВС-синдроме и 18 сообщений о ЦВТ на 20 миллионов вакцинированных, сообщила Нейкена. Большинство пациентов были женщинами в возрасте от 20 до 55 лет, зафиксированы 9 летальных случаев.

Гематолог Сандра Лейниеце объяснила Delfi, что в отличие от обычных тромбов, которые возникают по самым разным причинам - из-за курения, оральной контрацепции, неподвижного образа жизни и других факторов риска, - ДВС-синдром и ЦВТ на фоне тромбоцитопении связаны с реакцией иммунной системы. Это крайне редкие синдромы, которые в Латвии встречаются всего пару раз в год. Поэтому было решено дополнительно проверить эти случаи. Результат проверки ожидается на следующей неделе.

Нейкена отметила, что на данный момент нет убедительных доказательств того, что эти редкие синдромы связаны с вакцинацией. Тем не менее, Государственное агентство лекарств решило ради предосторожности разослать врачам и медикам дополнительные инструкции к применению вакцины AstraZeneca. Врачи должны будут перед вакцинацией предупредить пациентов, что в случае появления одного из этих симптомов, необходимо срочно искать медицинскую помощь:

кровоподтеки на коже,

сильная головная боль,

замутненное зрение,

затекание или ощущение холода в руке или ноге,

затрудненное дыхание,

сильная боль в груди или животе.

Председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска указала, что “нет индикаций для введения ограничений для определенных групп”. Рекомендации будут распространяться на всех пациентов, получающих вакцину AstraZeneca.

Лейниеце заверила, что симптомы ДВС-синдрома и ЦВТ не отличаются от симптомов, характерных для обычной тромбоэмболии. “Любой врач знает эти симптомы.” Для обоих синдромов есть тактика лечения и стационары смогут их распознать, отметила гематолог. В свою очередь, кардиолог Андрей Эрглис отметил, что курение и оральная контрацепция среди молодых женщин являются куда большим фактором риска для развития тромбов, чем один из этих синдромов.

Как уже сообщалось, в четверг, 18 марта, Европейское агентство лекарств повторно признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной, рекомендовав возобновить её использование в странах ЕС. Остановка использования была связана с рядом сообщений об очень редких видах тромбов, возникших у нескольких получателей вакцин.