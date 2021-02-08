AstraZeneca подтвердила пригодность доставленных в воскресенье вакцин от Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Компания AstraZeneca подтвердила, что доставленные 7 февраля в Латвию вакцины от Covid-19 пригодны для использования, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве лекарств.

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Ранее сообщалось, что латвийская сторона для передачи вакцин в кабинеты вакцинации ожидает одобрения от производителя, поскольку было констатировано, что поставщик отклонился от предписанной процедуры — температура доставки вакцин была на полградуса ниже установленной.

Теперь AstraZeneca подтвердила, что такое отклонение от температуры не влияет на качество вакцины.

Учреждения в Риге и ближайших к столице регионах получат вакцины уже завтра, а в более отдаленные регионы она будет доставлена во вторник и среду.

Как сообщалось, 7 февраля в Латвию была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca — 7200 доз, которые будут использованы для начала вакцинации работников и постояльцев центров социального ухода.

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LETA

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LETA

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