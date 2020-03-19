Астрономическая весна начнется с кратковременных осадков

Ранним утром в пятницу начнется астрономическая весна, и в Латвии в этот день ожидаются усиление облачности и кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.

Ночь пройдет без осадков, с утра местами сгустится туман. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до -2..+2 градусов.

Днем во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами ожидается град и снег. В течение дня западный ветер сменится умеренным северным ветром, а максимальная температура воздуха составит +4..+8 градусов.

В Риге в ночь на пятницу будет мало облаков, но позже их количество увеличится. Возможны кратковременные осадки. Минимальная температура воздуха перед рассветом составит около нуля градусов, в середине дня она составит +6 градусов.