Attīstība/Par!: из-за проволочек правительства СПГ-терминал в Латвии, скорее всего, будет построен в начале 2024 года.

Терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Латвии, скорее всего, будет построен только в начале 2024 года, поскольку правительство затягивало решение по этому вопросу, сообщило агентство LETA со ссылкой на представителя партии Эдгарса Барбакса.

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Председатель фракции АР! в Сейме Юрис Пуце подчеркнул, что создание собственного СПГ-терминала имеет решающее значение для интересов национальной безопасности Латвии. "Россия всегда политически манипулировала поставками и ценами на природный газ в нашем регионе. На данный момент уже очевидно, что в прошлом году, готовясь к вторжению в Украину, Россия сознательно начала сокращать поставки природного газа в Европу, тем самым стремительно повышая цены и увеличение рисков поставок", — сказал Пуце.

Политик пояснил, что Латвия будет нуждаться в природном газе еще как минимум десять, а то и 15 лет, поэтому необходим СПГ-терминал. Пуце отмечает, что стоимость этой услуги должна быть ниже, чем в Клайпеде и Палдиски. "У Латвии есть уникальная возможность приобрести такой терминал, потому что на нашей территории находится Инчукалнасское подземное газохранилище", — подчеркнул Пуце.

AP! указывает на то, что на следующей неделе Кабинет министров "после неоправданно долгой задержки" решит, следует ли и где строить СПГ-терминал в Латвии. AP! подчеркивает, что правительство должно одновременно заверить инвесторов в предсказуемости Латвии как партнера по региональной энергетической безопасности.

"Должны быть сокращены бюрократические процедуры строительства для застройщиков терминала, а также должен быть определен статус объекта национального интереса для терминала. Это в интересах национальной безопасности Латвии", — проинформировал Барбакс о позиции АР!.

Уже сообщалось, что в начале июня правительство поручило Министерству экономики провести углубленную оценку проектов СПГ-терминала, на которые подали заявки АО Skulte LNG Terminal в Саулкрасты и SIA Kundziņsalas dienvidu projekts в Риге. До 31 августа в Кабинет министров должен быть представлен отчет, в котором с привлечением независимых консультантов оценивается соответствие проектов экономическим и национальным интересам Латвии.

Skulte LNG Terminal зарегистрирован в 2016 году. На сайте Skulte LNG Terminal указано, что истинными бенефициарами компании являются Арнфинс Унумс и Петерис Рагаушс. При этом во второй половине мая 2022 года топливный трейдер AО Virši-A объявил о покупке 20% акций Skulte LNG Terminal

С другой стороны, Kundziņsalas dienvidu projekts был зарегистрирован в 2010 году. Единственным владельцем компании является американская компания Millennium Energy Partners LLC, но ее реальным бенефициаром является Лаша Шанидзе.