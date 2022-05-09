АУДИО. Пятно или память? 17 рижан о том, какие мысли у них вызывает памятник в парке Победы

В канун 9 мая, пока политики ломали копья на тему сноса Памятника советским воинам, в парке Победы вокруг монумента царило умиротворение — рижане радовались наступлению теплой погоды и буйному цветению сакур. Портал Delfi расспросил гуляющих в зоне видимости памятника людей, какие мысли и чувства у них вызывает этот объект. Большинство высказались и на тему возможного демонтажа.

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Режиссер монтажа — Ильдар Фаттахов. Озвучивание перевода — Ильдар Фаттахов и Евгения Алехина.

Что про памятник говорят простые люди?

Слушайте в подкасте Delfi:

0.28 — Анастасия: чувства смешанные, памятник элегантный

Foto: Māris Morkāns

1.19 — Хиполитс: это позорное пятно, латышам надо выпрямить спину.

2.37 — Андрей: нужно обсуждение, памятник — советский модернизм

4.26 — Эдгарс: двоякие чувства, надо смотреть в будущее

4.58 — Вита: непривлекательный, можно без него

5.14 — Нина: дедушка погиб в Германии

5.34 — Лаура и Кристина: памятник как памятник, надо просвещать людей

6.31 — Наталья: нигде в мире не сносят, даже в Германии

6.48 — Марис: я был сослан в 49-м

7.02 — Петр: памятник строил мой папа

7.35 — Мара: негатив, мы слишком благожелательны к гостям

9.08 — Полина: реставрировать, за позитив

10.32 — Лилия: не мешает, старички приходят

11.03 — Дайга: это символ оккупации, а правительство — мягкотелое

11.26 — Ольга: каждый год чтим память освободителей

12.08 — Кристина: это память о дедушке и бабушке, будем биться

Foto: Māris Morkāns

Что про памятник говорят лидеры?

"Похоже, настал момент, когда общество однозначно считает, что места для этого памятника нет. Нужно только найти способ, когда и как (его снести)", — объявил на прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш. С главой Кабмина согласен президент Эгилс Левитс: памятник всегда был "занозой в душе латышей", он прославляет оккупационные войска, которые принесли Латвии большие страдания, а сейчас та самая армия воюет в Украине. Место вокруг занозы начинает гнить.

Мэр Риги Мартиньш Стакис доложил, что мемориал обветшал, а средств на ремонт нет. Сооружение обнесли забором для безопасности, а на подходе к нему открыли фотовыставку "Слава Украине — Героям Слава", посвященную кровавым событиям дней сегодняшних — она призвана наполнить мемориал новым смыслом траура по погибшим. Архиепископ-митрополит Латвийской римско-католической церкви Збигнев Станкевич выступил за компромиссное решение: памятник — часть истории страны, он — за то, чтобы эту историю не отрицать, не уничтожать, а интегрировать на новом уровне.

Foto: Māris Morkāns

Что про памятник говорят люди искусства?

Есть спорная версия, что когда советская власть хотела снести памятник Свободы, за него заступилась автор "Рабочего и колхозницы" уроженка Риги скульптор Вера Мухина, настояв на художественной ценности работы Карлиса Зале… В этом смысле шансов у памятника в парке Победы немного. Искусствовед Петерис Банковскис считает, что у монумента нет никакой художественной ценности. Профессор Академии художеств и депутат Сейма Айгарс Бикше утверждает, что художественную ценность арт-объекта оценить трудно из-за сильного политического отягощения. Его предложение: раз для общества монумент связан с оккупацией — надо передать его Музею оккупации.

Сын автора памятника Айварса Гулбиса Кристапс, тоже скульптор, в интервью Latvijas Avīze признался, что в контексте Латвии лучше бы этого памятника не было. Но он не может оценить, что вызовет большее напряжение в обществе, если монумент сохранят или снесут.

"В обеих случаях люди не будут удовлетворены. Самая большая проблема — живущие в Латвии сторонники кремлевской политики. Со сносом памятника никуда не исчезнут те, кто там каждый год собирался на 9 мая. Понимаю аргументы за снос, но сомневаюсь, что это пойдет на пользу безопасности государства", — говорит Кристапс и предлагает превратить монумент в место памяти об оккупации, сняв идеологическое напряжение и все переделав так, чтобы не было стыдно туда ходить. А насчет референдума пусть решают политики, считает скульптор, им за это платят.