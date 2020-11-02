Аудит CSDD: Велодорога на улице Чака может сделать движение безопасным, но создаст пробки

До сих пор движение на улице Чака в Риге не было безопасным и появление велоинфраструктуры может исправить эту ситуацию, однако она снизит пропускную способность улицы. К такому выводу пришли аудиторы Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД), изучая проект введения велодорог на улице Чака.

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Специалисты CSDD отмечают, что на улице Чака до сих пор была высокая интенсивность движения, так как она ведет в центр и служит выходом на Каменный мост. В том числе её использует большое количество общественного транспорта, так как “около 90% конечных остановок общественного транспорта находятся в этих окрестностях”, а более отдаленные узлы пересадок вроде Земитаны, Брасы и Торнякалнса менее развиты и не столь удобны.

Исторически движение на улице Чака и Марияс “не соответствовало элементарным требованиям нормативов и безопасности движения” - проезжая часть была слишком узкой, чтобы обозначить четыре полосы движения и слишком широкой, чтобы машины ехали в две полосы, указано в аудите. Чтобы сделать улицу более безопасной, Рижская дума должна либо расширить проезжую часть на метр или полтора метра и ввести четырехполосное движение, увеличив пропускную способность улицы, либо ввести велополосы, которые будут физически приподняты над проезжей частью. Ни нынешний проект, ни проект введения велополос не подразумевает этих решений, указали эксперты CSDD.

Кроме того, у велосипедистов могут возникнуть конфликты с общественным транспортом, так как велодороги будут пересекать остановки общественного транспорта, которого на Чака много. Решением может стать введение специальных платформ на остановках, которые не включены в проект, но упомянуты автором проекта как возможный ход.

“Положительно оценивается то, что создание велоинфраструктуры решит порядок движения, который до сих пор добровольно устанавливали водители транспортных средств, выбирая ехать по одной полосе в два ряда”, - указано в аудите, однако решения проекта могут снизить пропускную способность улицы и эффективность общественного транспорта.

Специалисты CSDD отмечают, что введение велополос на улице Чака может не дать ожидаемый эффект, так как необходимо развивать мультимодальные узлы сообщения на периферии в масштабах всего города. В противном случае это может привести к ещё более перегруженному движению, где “главной целью водителей будет переместиться (игнорируя требования правил), а не соблюдать порядок движения”. Тогда как без альтернативных узлов пересадки общественного транспорта, центр города может стать менее привлекательным для посетителей.

Ранее против введения велополос на улице Чака выступила председатель правления Rīgas satiskme Джинета Иннуса. Она указала в письме комитету сообщения и транспорта Рижской думы, что нынешний проект введения велополос снизит пропускную способность улицы, а значит негативно повлияет на общественный транспорт. Поэтому Rīgas satiskme поддерживает идею введения велоинфраструктуры на ул. Чака в квартале от ул. Пернавас до ул. Эрглю, а также закрытие ул. Барона для автотранспортного транзита, оставив её как улицу для велосипедов и трамваев, с возможностью частным авто проехать к собственности в пределах квартала.

В свою очередь, общество "Город для людей" выступает против статуса транзитной улицы для Чака, так как это приведет к более высокой скорости движения, что опасно для менее защищенных участников движения, более высокому загрязнению воздуха, а также сделает её менее привлекательной для бизнеса. Организация призывает Рижскую думу пустить транзитное сообщение по объездным дорогам, а улицу Чака развивать как жилую улицу.