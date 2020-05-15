Аудиторы рекомендуют Рижской думе "покинуть" Rīgas namu pārvaldnieks

Участие Рижской думы в предприятии Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) нецелесообразно и его надо прекратить, считают аудиторы компании Ernst&Young, проводившие аудит в предприятии.

Оценивая участие Рижской думы в RNP, аудиторы сообщили - “нет основания делать вывод, что RNP работает в стратегически важной отрасли, где рынок не способен обеспечить реализацию интересов общества”. Аудиторы считают, что RNP должен сделать всё возможное, чтобы управление домами перешло в руки обществ жильцов или представителей владельцев квартир, в результате чего со временем дома должны отказаться от участия в RNP.

В аудите специалисты отмечают, что RNP был создан как временное решение и сейчас его работа противоречит этой установке.

“Руководство RNP с целью не только сохранить, но и расширить число клиентов, противоречит цели Закона о приватизации, так как число управляемых RNP домов должно постепенно снижаться, передавая это функцию частному сектору”, - указали аудиторы. Они считают, что RNP должно помочь жильцам домов перенять на себя управление домами и сделать этот процесс как можно более простым и эффективным.

Руководитель консультационного совета по управлению обществами капитала Рижской думы Андрис Графс сказал, что отказ Рижской думы от участия в RNP не значит ликвидацию предприятия, ведь доли предприятия можно продать другим участникам рынка.

“Этот процесс не будет быстрым. Например, решение о приватизации бывшего Lattelecom было принято в начале 2000-х годов, но до сих пор ничего не произошло”, - указал Графс. Решение о выходе из RNP должен будет принять новый созыв Рижской думы.