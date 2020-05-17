Аудиторы: у RNP может не хватить основного капитала для дальнейшей деятельности

У муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) может быть недостаточный основной капитал для обеспечения его дальнейшей деятельности, так как нынешний уровень основного капитала не отражает фактическую ситуацию и может стремительно измениться в зависимости от создания дополнительных накоплений, говорится в аудиторском заключении компании Ernst&Young.

Аудиторы рекомендуют предприятию оценить влияние действующего чрезвычайного положения и экономических прогнозов на платежеспособность домохозяйств, а также обратить усиленное внимание на возврат дебиторских долгов, улучшение платежной дисциплины клиентов и применение штрафов к поставщикам.

Аудиторы считают, что процесс планирования бюджета RNP не эффективен и основан на поступлениях, требующих проверки, а контроль за затратами не осуществляется, что приводит к росту платы за обслуживание и общих затрат.

Ранее сообщалось, что, по мнению аудиторов, участие Рижской думы в RNP не является целесообразным и должно быть прекращено.