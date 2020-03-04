Аудиторы упрекают Rīgas namu pārvaldnieks в необоснованных тратах и дублировании функций

Аудиторы муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) констатировали дублирование многих функций и не смогли найти обоснование разным тратам, сообщил агентству LETA исполнительный директор Рижской думы Юрис Радзевич.

На этой неделе Радзевич получил результаты первого этапа аудита. Большинство упреков касаются организации процессов. Траты предприятия не прозрачны, а некоторые функции дублируются.

"Это значит, что надо пересмотреть работу администрации предприятия. Помимо этого, возник непонятный рост аварийных и ремонтных работ, из-за чего выросли затраты клиентов", — указал Радзевич.

Он не смог назвать конкретные суммы, которые по мнению аудиторов RNP, потратило необоснованно. Тем не менее Радзевич назвал результаты аудита "очень, очень неприятными".

Как уже сообщалось, Рижская дума поддержала проведение независимого аудита во всех муниципальных предприятиях Риги. Полные результаты проверок самоуправление должно получить до 1 мая этого года. Аудит проводит предприятие Ernst&Young.