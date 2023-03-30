Аугшдаугавское самоуправление просит объявить чрезвычайную ситуацию из-за риска наводнения

В связи с резким подъемом уровня воды в реках сегодня на заседании Аугшдаугавской краевой думы было принято решение просить Кабинет министров объявить чрезвычайную ситуацию в Бебренской, Двиетской, Калкунской, Ликсненской, Ницгалской, Пилскалнской, Свентской и Таборской волостях.

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По оценке самоуправления, стремительный подъем уровня воды в реках представляет значительную угрозу безопасности людей, окружающей среде и хозяйственной деятельности, а также инфраструктуре.

Самоуправление будет собирать информацию о ситуации на территориях, находящихся под угрозой, в том числе об угрозах здоровью людей, ущербе хозяйственной деятельности, муниципальной инфраструктуре и в пределах возможностей будет устранять последствия с привлечением государственных и муниципальных учреждений. Будут выявлены жители, проживающие в затопленных районах, которых в случае необходимости эвакуируют.

По словам исполнительного директора самоуправления Петериса Дзалбе, ситуация меняется ежечасно. Если утром уровень воды в водоемах снижался, то через несколько часов снова поднялся.

Он отметил, что Плявиньская ГЭС в настоящее время держит уровень воды 8,2 метра, хотя его можно снизить до 7,6 метра. Эти 60 сантиметров критически важны для региона.

Если правительство объявит в крае чрезвычайную ситуацию, самоуправление может потребовать у государства компенсацию за ликвидацию последствий наводнения, в противном случае последствия придется устранять за счет бюджета самоуправления. В крае уже затоплено несколько дорог в Двиете, Бебрене и Ликсне, которые нуждаются в ремонте.

По данным Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии на 30 марта, уровень воды в Даугаве продолжает повышаться, в восточной части страны широко затоплены поймы и низменности. Оранжевое предупреждение о высоком уровне воды действует у Даугавы на участке от Ерсики до Ницгале. В этом районе прогнозируется затопление обширных территорий как вблизи Даугавы, так и в низовьях ее притоков. Оранжевое предупреждение означает, что может потребоваться эвакуация.

В Даугаве от Пиедруи в Краславском крае до Зельки в Крустпилсском крае за последние сутки уровень воды поднялся на 12-23 сантиметра. Гидрологи прогнозируют, что на этой неделе уровень воды в Даугаве продолжит подниматься. В бассейне Даугавы в Белоруссии в настоящее время лежит снежный покров толщиной до 22 сантиметров, часть его растает на этой неделе, а в конце этой и на следующей неделе ожидаются обильные осадки — дождь со снегом.