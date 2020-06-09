Augstspriegumа tikls: коллапс с электричеством мог возникнуть из-за дефекта изоляционного материала

Причина сегодняшнего повреждения электрокабеля пока не установлена, однако оно могло быть связано с дефектом изоляционного материала, который мог быть вызван вчерашними ливнями или ударом молнии, рассказал сегодня журналистам председатель правления АО Augstspriegumа tikls Варис Бокс.

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Сейчас линию ремонтируют, лаборатория выполняет замеры места повреждения. Ремонт кабеля продлится несколько недель. В настоящее время эксперты выясняют причины аварии, и конкретнее она может быть известна уже завтра.

Бокс признал, что перебоев такого масштаба в латвийской энергосистеме не было много лет.

Как сообщалось, сегодня утром в Риге было нарушено электроснабжение. Утром из-за отключения кабеля мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2, что вызвало перегрузку в сети. Технологический сбой произошел в 9.38.

Электроснабжение было нарушено на правом берегу Даугавы в Риге и Рижском регионе. Без электричества остались жители и предприятия центра столицы, Вецмилгрависа, Гризинькалнса, Брасы, Тейки, Мангали и других районов. Во многих местах не работают светофоры. Также электричества не было в Адажи, Гаркалне и других регионах вокруг столицы на правом берегу Даугавы.