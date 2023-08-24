Аукцион в помощь Украине: собрано 72 000 евро

В Риге в честь Дня независимости Украины прошел благотворительный аукцион. В общей сложности удалось собрать 72 009 евро. Эти деньги будут направлены на поддержку пострадавшего от войны государства, сообщили организаторы мероприятия.

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На аукцион были выставлены 25 предметов. Все они были проданы. Среди лотов — украинский флаг, подписанный командующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Флаг был продан за 8000 евро.

За 13 500 евро был продан громкоговоритель Javelin.

Самым дорогим лотом стала коллекция вина и шампанского Мартиньша Ритиня — она "ушла" за 14 000 евро.

Аукцион был организован посольством Украины в Латвии и организацией Agendum, более известной как "Конвой Твитера".

С начала войны Agendum направила Украине более 1500 автомобилей в качестве гуманитарной помощи.