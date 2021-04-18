Аварийные службы получили право выламывать двери квартир, где прорвало трубу

Теперь, если у кого-то прорвало трубу, а в квартиру он не пускает либо уехал, его соседям не придется от этого страдать — аварийные службы получат право выломать дверь в квартиру. Соответствующий закон вступит в силу на следующей неделе, сообщает передачу 4.studija на телеканале LTV.

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Некоторое время назад журналисты 4.studija рассказывали о рижской квартире на улице Илукстес. В ней было невозможно жить, потому что она постоянно затапливалась сверху. Управляющая компания не могла ничего сделать месяц — и пришла к решению отключить воду всему дому. С такой проблемой регулярно сталкиваются жители многоквартирных домов по всей Латвии. Невозможно вовремя провести ни аварийный, ни плановый ремонт — владельцы одной из квартир не обеспечивают мастерам доступ к коммуникациям.

"Эта проблема случается систематически, — рассказал Эдгар Менцис, представитель Rīgas namu pārvaldnieks. — В этом году Rīgas namu pārvaldnieks тоже сталкивался с тем, что работы, которые включены в план, задерживаются именно потому, что жильцы не обеспечивают свободный доступ к коммуникациям общего пользования. Из домов, что мы обслуживаем, эта проблема затрагивает примерно тысячу квартир".

Передача приводит в пример дом на улице Аугуста Деглава, 122: в нем меняют стояк, и жильцы одной из квартир не хотят пускать к себе мастеров. Ни звонки, ни письма не помогают. Пока что это никак не затрагивают остальных жильцов, но в случае аварии такие ситуации оборачиваются локальной катастрофой. Если трубу прорывает, воду отключают всему дому. А если есть риск, что вода затронет электропроводку — отключат и электричество.

Пока что проблему можно решить только после аварии и только через суд. И ремонт после аварии обходится гораздо дороже, чем плановая замена труб. В том случае, если дом оформлен как совместное имущество жильцов, они сами могут договориться о том, какие будут последствия, если кто-то не пускает к себе ремонтников — но такие договоры существуют лишь в немногих домах.

"Временная защита" (pagaidu aizsardzība) должна стать новым решением этой проблемы.

"Это обязательство выполнять обязанности владельца квартиры и обеспечить доступ для проведения ремонтных работ. И речь не идет о штрафе — а о том, что если владелец не выполняет эту обязанность, то в его квартиру все равно можно попасть и провести ремонтные работы.

Как объяснил Мартиньш Аудерс, директор Департамент жилищ Министерства экономики, теперь судья будет рассматривать вопрос в течение десяти дней после его поступления и накладывать обязательство на владельца квартиры обеспечить доступ для проведения ремонтных работ. Если владелец не выполняет решение суда, то ремонтные службы все равно смогут попасть в его квартиру.

Мартиньш Аудерс надеется, что выламывать дверь все-таки придется только в самых исключительных случаях, и большинство людей, получив судебное решение, одумается и впустит ремонтников. "Я думаю, это во многом чувство безнаказанности — кажется, что тебе за это ничего не будет", — пояснил он нынешнюю ситуацию.

Новый закон был принят 25 марта. 6 апреля их провозгласил президент. Закон вступает в силу в течение 14 дней после провозглашения.